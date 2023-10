Arbitraggio Verona-Napoli, i tifosi: “Abisso scandaloso a senso unico! Quanti regali”

La rabbia dei tifosi sui social dopo l’arbitraggio di Abisso della sfida tra Hellas Verona e Napoli, gara valida per la nona giornata.

Il Napoli vince e convince battendo il Verona per 3-1.

Nel corso della partita della nona giornata di campionato Serie A, non sono mancati episodi dubbi: una delle situazioni più controverse ha riguardato un presunto rigore non concesso al Napoli. Al 32° minuto del primo tempo, c’è stato un chiaro contatto in area fra Dawidowicz e Raspadori. La natura netta del contatto è indiscutibile: il ginocchio destro del polacco è entrato in contatto con la coscia destra di Raspadori, mentre Dawidowicz ha anche usato il suo braccio destro per spingere leggermente. La decisione di Abisso di non concedere il calcio di rigore ha sollevato dubbi e domande tra i tifosi e gli osservatori della partita.

Nonostante l’entità del contatto e la chiara visibilità delle azioni in questione, l’arbitro Abisso ha deciso di non intervenire. Tuttavia, la decisione solleva interrogativi legittimi. E tanti tifosi si sono scatenati sui social. Vi segnaliamo due commenti:

“Napoli rivedibile in primi minuti, poi dominante e in controllo gara. Abisso scandaloso a senso unico: nega decine di falli al NAP, ne regala al VER, sbaglia rimesse, nei primi minuti grazia veronese per fallo killer, grazia altri 3 VER, nega rigore solare su Raspadori ecc”.

“Il Verona ha giocato nettamente meglio del Napoli qualche giocatore ha provocato in campo Arbitro Abisso sembra tifi Napoli ed ecco la gara che non ti aspetti con due semplici regali il Napoli immeritatamente sta 0-2….”

