Conte convince Sandreani a restare: bloccata la cessione in Arabia

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha dimostrato ancora una volta la sua abilità nel tenere unito il gruppo, questa volta non solo tra i giocatori, ma anche all’interno del suo staff tecnico. Mauro Sandreani, collaboratore di fiducia di Conte da anni, era vicino a trasferirsi in Arabia Saudita dopo aver ricevuto una proposta importante. Tuttavia, è stato lo stesso Conte a convincerlo a restare al Napoli, bloccando così la sua partenza.

La proposta dall’Arabia Saudita e l’intervento di Conte

Secondo quanto riportato da La Repubblica, Mauro Sandreani, membro dello staff di Antonio Conte, aveva ricevuto un’offerta da un club arabo. L’offerta era allettante, ma Conte non ha esitato a intervenire per evitare che Sandreani lasciasse il Napoli.

Le parole del tecnico sono state chiare: “Mauro, devi restare con me“. Non è la prima volta che Conte e Sandreani lavorano fianco a fianco. I due hanno collaborato in diversi club e persino in Nazionale, consolidando un rapporto professionale e umano basato sulla fiducia reciproca.

Sandreani è stato un elemento chiave nelle esperienze di Conte alla Juventus, al Chelsea e all’Inter, e ora al Napoli continua a svolgere un ruolo fondamentale. L’offerta dall’Arabia avrebbe potuto rappresentare una nuova avventura per Sandreani, ma il legame con Conte è stato decisivo nella scelta di restare.