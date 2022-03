Napoli, Osimhen firma un record storico: i tifosi e Spalletti si sfregano le mani

Record per Osimhen, l’attaccante del Napoli entra nella storia, superati Samuel Eto’o e Mohamed Salah in serie A.

Osimhen record in Serie A

Victor Osimhen segna un record storico e supera tutti i calciatori africani che hanno militato in serie A.

Della maschera protettiva potrebbe già farne a meno ma, visti gli eccellenti risultati. La scaramanzia – da buon partenopeo acquisito – sembra aver preso il sopravvento. Victor Osimhen continua a regalare soddisfazioni ai tifosi del Napoli, felici per il successo in rimonta sull’Udinese che ha permesso di tenere il passo del Milan.

Un’altra doppietta, come al ‘Bentegodi’ di Verona, per rompere il muro eretto dalla rocciosa difesa friulana. Immancabile il goal di testa, unito ad un tiro da rapace dell’area che arricchisce un bagaglio sempre più completo e forbito.

Con queste due marcature, il computo totale in campionato è salito a quota 11: ciò vale a dire doppia cifra per Osimhen che, come riportato da ‘Opta’, è il primo nigeriano a riuscire in tale impresa in due stagioni differenti nella storia della Serie A (un anno fa i sigilli furono 10).

Superato anche Obafemi Martins che, con la maglia dell’Inter, segnò 11 reti nel 2004/2005, mentre nell’annata successiva si fermò a 9.

Il record, proietta Osimhen tra i grandi attaccanti africani che il nostro campionato ha conosciuto nel corso degli anni: la stessa sorte era toccata anche a George Weah (in doppia cifra col Milan per tre stagioni di fila dal 1995 al 1998), Samuel Eto’o (2009/10 e 2010/11) e Mohamed Salah (2015/16 e 2016/17).

Per Osimhen un traguardo che deve agire da punto di partenza verso altri obiettivi ancora più prestigiosi.

I tifosi e Spalletti si sfregano le mani poiché, con una tale inesorabilità in zona goal, il sogno Scudetto è da considerarsi più vivo che mai.