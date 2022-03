Christian De Sica: “De Laurentiis con Natale sul Nilo si comprò il Napoli. Mi disse queste parole”

Christian De Sica, ha svelato un retroscena su Aurelio De Laurentiis e il Napoli nella sua intervista a Il Fatto Quotidiano.

Christian De Sica, attore e regista, ha 71 anni e vive a Roma con Silvia Verdone (sorella di Carlo), da cui ha avuto due figli. È nato nella Capitale il 5 Gennaio 1951 da Vittorio De Sica e Maria Mercader. Dopo l’esordio al cinema con “Paulina 1880”di Bertuccelli, nel 1976 ha vinto il David di Donatello per “Giovannino” di Paolo Muzi.

Nel 1982 è apparso in “Borotalco” di Carlo Verdone e, due anni dopo, in “Viuuulentemente mia” di Carlo Vanzina.

Celebre il suo sodalizio artistico con Massimo Boldi, durato dal ‘90 al 2005, che lo porta a trionfare ai box office natalizi con i cinepanettoni prodotti da Aurelio De Laurentiis.

CHRISTIAN DE SICA SU DE LAURENTIIS E IL NAPOLI

Christian De Sica ha rilasciato una lunga intervista a Il Fatto Quotidiano, durante la quale ha svelato un retroscena su Aurelio De Laurentiis e il Napoli

” I cinepanettoni sbancavano ai botteghini. Natale sul Nilo ha incassato 45 milioni di euro. De Laurentiis ci si è comprato il Napoli.

Per Vanzina mi sono schiacciato troppo sui cinepanettoni? Un po’ è vero; purtroppo in questo Paese quando interpreti una volta il cowboy, poi tutta la vita avrai quella maschera, e così con me; con Aurelio De Laurentiis firmavo contratti magari di cinque film, e di questi cinque solo tre dovevano essere ‘panettoni'”.

“Poi accadeva che finito il terzo, arrivava Aurelio accompagnato da un interrogativo retorico: ‘Perché vuoi girarne uno drammatico? Non incassiamo una lira’; e poi mi faceva un po’ terra bruciata con gli altri. Adesso giro meno cinepanettoni e sono arrivate offerte che non credevo, come Comedians di Salvatores o il prossimo di Virzì”.

DE SICA E BOLDI

Christian De Sica in una recente intervista ha parlato della fine del sodalizio con Massimo Boldi:

“A me sembra che Massimo se la canti e se la suoni da solo: è lui che ha rotto la coppia, firmando con un altro produttore perché guadagnava di più e non voleva più stare in coppia. Poi si è pentito e adesso vorrebbe che tornassimo insieme. Ma a che fare? Mi viene in mente solo “I ragazzi irresistibili”, ma dovrebbe passare ancora qualche anno. Oppure potremmo interpretare un film intitolato Cinepanettone dove siamo due vecchi attori incavolati neri e raccontiamo quello che sappiamo di De Laurentiis, dei soldi, delle signorine di Berlusconi, delle raccomandazioni, delle stupidate…“. Ha concluso il noto attore.