Classifica senza errori arbitrali 14 giornata serie A: settimo rigore negato agli azzurri

Continua il trend negativo nelle decisioni arbitrali contro gli azzurri. Mariani torna subito in campo dopo Inter-Napoli, mentre a Torino Fabbri sorvola su un netto penalty.

Non pagano pegno gli arbitri che penalizzano il Napoli. Dopo i vari Tremolada, Feliciani e Doveri anche Mariani è di nuovo al lavoro dopo aver penalizzato gli azzurri. Qua parliamo di una squadra, il Napoli, penalizzata già sette volte e con sei rigori ancora da calciare.

Dopo i disastri di Inter Napoli (XI), il designatore arbitrale ha premiato l’arbitro Mariani col super lavoro al VAR e all’AVAR alla giornata seguente e per non farci mancare nulla gli ha anche affidato la direzione di Cagliari – Verona alla XIV. Non bene neanche Fabbri a Torino e nemmeno brilla Rapuano a Lecce.

Cagliari – Verona 1 – 0, Mariani (Nasca – Paterna).

Dopo il fantomatico rigore assegnato all’Inter contro il Napoli (XII), l’arbitro internazionale di Aprilia si perde due rigori a Cagliari, uno per parte. Al 37’ c’è la trattenuta di Lapadula su Tengstedt in area rossoblù e al 65’ è ancora più plateale in area veronese la trattenuta di Belahyane da terra ai danni di Viola. Adesso tutti gli sportivi italici attendono con ansia e fiducia le decisioni del designatore Rocchi sull’operato di Mariani in Cagliari – Verona.

Como – Monza 1 – 1, Sacchi (Marini – Nasca).

Incredibile il rigore assegnato al Monza. Al 50’ interviene a sproposito il VAR nel richiamare al monitor l’arbitro Sacchi per un mani involontario di Nico Paz. Nico Paz è di spalla quando il pallone gli finisce sul braccio in seguito al colpo di testa dell’avversario che gli era dietro. Per il Monza segna Caprari dagli undici metri.

Torino – Napoli 0 – 1, Fabbri (Meraviglia – Marini).

Inspiegabile il gioco duro che gli arbitri consentono agli avversari del Napoli. Tralasciando i tanti falli impuniti dei granata, con Coco appiccicato a Lukaku è sembrato di rivedere l’Acerbi di Inter – Napoli.

Coco sarà ammonito soltanto al 56’ per fallo su Anguissa. Manca l’ennesimo calcio di rigore al Napoli, il settimo da inizio campionato, sparito da tutte le cronache e moviole. Su tocco di tacco di Lukaku è chiara la trattenuta di Coco che trascina via col braccio il giocatore belga. Poco significa che Lukaku abbia calciato comunque.

Lecce – Juventus 1 – 1, Rapuano (Sozza – Ghersini).

Dopo le strumentali polemiche mediatiche montate ad arte su Napoli – Roma è passato tutto in cavalleria nell’arbitraggio di Rapuano. Fra la Domenica Sportiva, Pressing e cartaceo annesso Rapuano è divenuto il miglior arbitro del pianeta. La netta spinta in area di rigore bianconera di Cambiaso ai danni di Dorgu (27’), che alla D.S. non si è vista, diventa: “… allarga un po’ il braccio sinistro sulla schiena dell’avversario”. Nel migliore dei casi diventa una dinamica di gioco al fine di prendere posizione.

I parametri sul fallo da ultimo uomo di Danilo su Krstovic al 67’ passano a due.

E dopo una settimana di passione mediatica contro Lukaku e il Napoli sparisce il piede a martello di Koopmeiners (35’) e il durissimo intervento di Fagioli su Guilbert (72’) diviene a stento un semplice fallo da cartellino giallo.

Classifica senza errori arbitrali 14 giornata serie A

Ecco la classifica senza errori arbitrali aggiornata alla 14 giornata di serie A:

Classifica reale Punti Classifica virtuale Punti Napoli 32 Napoli 32 Atalanta 31 Atalanta 28 -3 Fiorentina* 28 Inter* 28 Inter* 28 Fiorentina* 26 -2 Lazio 28 Lazio 26 -2 Juventus 26 Juventus 21 -3 Milan* 22 Bologna* 21 Bologna* 21 Udinese 21 +4 Udinese 17 Milan* 18 -4 Empoli 16 Empoli 16 Parma 15 Roma 16 +3 Torino 15 Torino 16 +1 Cagliari 14 Cagliari 15 +1 Genoa 14 Parma 15 Lecce 13 Como 13 +2 Roma 13 Genoa 13 -1 Verona 12 Lecce 13 Como 11 Verona 10 -2 Monza 10 Monza 9 -1 Venezia 8 Venezia 9 +1

