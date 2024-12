“Ora parlo io!” Conte a sorpresa su Raspadori e la stoccata a Marotta

Conferenza stampa del tecnico azzurro alla vigilia del match di Coppa Italia. Spazio a chi ha giocato meno, risposta piccata all’AD nerazzurro sullo Scudetto.

Antonio Conte ha presentato la sfida di Coppa Italia tra Lazio e Napoli, aprendo la conferenza con un pensiero rivolto a Bove dopo il malore di Firenze. L’allenatore azzurro ha poi svelato le sue scelte per giovedì, annunciando un ampio turnover per valorizzare l’intera rosa.

La competizione rappresenta un’opportunità importante per il tecnico pugliese, che vuole testare la crescita del gruppo: solo Mazzocchi sarà indisponibile, mentre ci sarà spazio per chi finora ha trovato meno minutaggio. Tra questi Raspadori, che partirà titolare con l’obiettivo di aumentare la qualità del palleggio azzurro.

Non sono mancate le scintille quando si è parlato delle dichiarazioni di Marotta. L’AD dell’Inter aveva indicato il Napoli tra le favorite per lo Scudetto, ma Conte ha respinto le pressioni: “L’Inter ha due squadre e tre quarti”, la replica piccata del tecnico, che ha svelato i retroscena del suo rapporto con l’ex collega alla Juventus.

Sul tema vittorie, l’allenatore azzurro ha voluto frenare gli entusiasmi: prima di parlare di trofei serve costruire delle basi solide. Un processo che richiede pazienza e che passa anche da sfide come quella contro la Lazio, dove il Napoli cercherà di proseguire il suo percorso di crescita.

Conte ha poi tracciato un bilancio dei suoi primi mesi in azzurro: la squadra sta assimilando i suoi principi di gioco, ma il tecnico predica calma ricordando che l’obiettivo primario resta il ritorno in Europa, come dichiarato dal presidente a inizio stagione.

L’ex CT ha concluso parlando dei singoli: oltre a Raspadori, chance anche per Rafa Marin e altri elementi che si sono distinti in allenamento. “Non è un esame”, ha precisato Conte, “ma un’opportunità meritata sul campo”.

I biglietti per il settore ospiti sono già esauriti, confermando il grande entusiasmo della tifoseria azzurra nonostante l’orario infrasettimanale. Il match, in gara secca, decreterà chi tra Lazio e Napoli accederà ai quarti di finale.