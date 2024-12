Cassano: “McTominay domina perché la Serie A è scarsa”

Durante la trasmissione Viva el Futbol, l’ex fantasista ha analizzato il rendimento dello scozzese del Napoli, tra elogi e critiche al calcio italiano.

Antonio Cassano ha espresso il suo pensiero sul momento d’oro di Scott McTominay durante l’ultima puntata di Viva el Futbol. L’ex attaccante barese ha elogiato la scelta di mercato del Napoli, riconoscendo i meriti di Antonio Conte per aver individuato un profilo adatto al calcio italiano.

Durante la diretta Twitch, Fantantonio ha sollevato un interessante punto di riflessione sul valore del centrocampista: secondo l’ex Roma e Real Madrid, il prezzo di 30 milioni pagato dal Napoli potrebbe essere indicativo del reale valore del giocatore, soprattutto se paragonato alle cifre che girano in Premier League per elementi come Rice, valutato oltre 100 milioni.

Cassano ha poi evidenziato come il calcio inglese sia profondamente diverso da quello italiano: “In Premier League domina l’aspetto fisico, e chi non è tecnicamente superlativo fa fatica ad emergere”. Un’analisi che spiegherebbe le difficoltà incontrate da McTominay in Inghilterra.

L’ex fantasista ha concluso il suo intervento con un doppio giudizio: da un lato ha esaltato il rendimento dello scozzese, definendolo il più performante del Napoli, persino superiore a Kvaratskhelia, dall’altro non ha risparmiato una frecciata al calcio italiano, definendolo di livello inferiore rispetto ai maggiori campionati europei.