Il Napoli vuole Dorgu a Gennaio. L’idea di Manna

Gli azzurri pronti a chiudere per il gioiello del Lecce già a gennaio, lasciandolo in Puglia fino a giugno. Il club valuta il danese 40 milioni.

Il Napoli prepara il colpo per il futuro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, gli azzurri avrebbero messo nel mirino Patrick Dorgu, esterno classe 2004 del Lecce, già corteggiato da diversi top club europei.

Il club di De Laurentiis avrebbe pronta una strategia per evitare aste internazionali: chiudere l’operazione a gennaio, lasciando il giocatore in prestito in Puglia fino al termine della stagione. Sul tavolo un’offerta da 30 milioni più bonus, a fronte di una richiesta di 40 milioni da parte del Lecce.

Il talento danese, già autore di 3 reti in 13 presenze in questo campionato, rappresenta il profilo ideale per la politica azzurra: giovane età, ingaggio contenuto e ampi margini di crescita. Non è un caso che in estate già Tottenham e Chelsea avessero mostrato interesse, mentre ora Lipsia e West Ham sono in prima fila.

“Ha i requisiti fondamentali per essere da Napoli”, scrive la rosea, “anche a livello economico: ingaggio leggero, potenzialità di crescita enorme e quindi possibilità di assicurarsi un pezzo pregiato da rivendere tra qualche anno”. Il mancino, che può giocare su entrambe le fasce, sotto la guida di Conte potrebbe seguire le orme di Hakimi.