Juventus-Napoli, retroscena Danilo: la risposta su Raspadori

Conte blinda l’attaccante azzurro nonostante l’interesse della Juventus. Juan Jesus in uscita per liberare un posto in lista.

Il Napoli prepara le mosse per il mercato di gennaio con un obiettivo chiaro: rinforzare la difesa con un prestito. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il nome in cima alla lista è quello di Danilo della Juventus.

Il centrale brasiliano, in scadenza di contratto a giugno, rappresenta un’opportunità concreta per gli azzurri. La Juventus ha aperto alla cessione ma ha proposto uno scambio di prestiti con Giacomo Raspadori, ricevendo un secco no da parte del club partenopeo.

Antonio Conte ha posto il veto sulla partenza dell’attaccante della nazionale, già cercato in estate dal Marsiglia di De Zerbi e dall’Atalanta di Gasperini. La linea del tecnico è chiara: la rosa offensiva non si tocca.

Per far spazio al possibile arrivo di Danilo, il Napoli dovrà comunque liberare un posto in lista. L’indiziato principale alla partenza è Juan Jesus, che potrebbe lasciare gli azzurri nella finestra di gennaio per permettere l’inserimento del nuovo centrale.