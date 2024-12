Caressa: “Conte geniale, ha studiato tutto” – La decisione su Raspadori

Il giornalista, durante Sky Calcio Club, ha analizzato il lavoro del tecnico azzurro e svelato un retroscena sul centrocampista.

Durante Sky Calcio Club, Fabio Caressa ha analizzato il lavoro di Antonio Conte al Napoli, evidenziando i cambiamenti rispetto alla squadra che ha vinto lo scudetto.

“La formazione titolare del Napoli è chiarissima. In Coppa Italia farà turnover, ma dall’uno all’undici i suoi uomini sono quelli”, ha esordito il conduttore.

Sul tecnico azzurro, Caressa ha sottolineato: “La grande forza di Antonio Conte è che studia, si adatta, apprende guardando il calcio in giro per il mondo. Ha portato cose nuove in Italia, prendendole anche da altri campionati. Se riesci a farle apprendere così rapidamente alla tua squadra, però, vuol dire che sei un grande studioso”.

Particolare attenzione è stata dedicata a McTominay: “Si sta rivelando dominante. Conte ha visto la sua forza ed ha detto: ‘Aspetta un attimo, cambio modulo pur di farlo giocare…’. Non si capisce come lo United l’abbia dato via al Napoli”.

Sul futuro di Raspadori, il giornalista ha rivelato: “A me piace molto, ma si parla di una sua possibile cessione”.

Infine, sull’evoluzione tattica: “Ha rivoltato il Napoli lavorando sulle statistiche e migliorandole un po’ tutte. Il Napoli non pressa più come prima, ha cambiato modo di difendere: ora aspetta di più gli avversari. Ha avuto il coraggio di cambiare radicalmente la filosofia della squadra che ha vinto lo Scudetto”.