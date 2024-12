Conte avvisa De Laurentiis: “Con l’Europa servirà rinforzare la rosa”

Il tecnico azzurro analizza la vittoria sul Torino e guarda al futuro: focus su mercato, Coppa Italia e obiettivi stagionali. Soddisfazione per la crescita del gruppo.

Antonio Conte ha analizzato in conferenza stampa il successo del suo Napoli sul campo del Torino. Il tecnico ha approfondito vari aspetti della vittoria e del momento degli azzurri.

La vittoria e la crescita della squadra

“Oggi rispetto alla Roma abbiamo lavorato tanto con un gruppo di ragazzi che recepisce molto, quando chiedo qualcosa su dove migliorare. Questo è l’aspetto che più mi piace, al di là del risultato e della classifica: vedo una squadra che cresce, avverrà con la crescita dei singoli e sta avvenendo”, ha esordito Conte.

Sul match: “Un grande Milinkovic-Savic ha lasciato la partita sullo 0-1, non lasciandomi tranquillo perchè avremmo potuto pareggiare una partita che meritavamo di vincere. Il Torino è una ottima squadra, temevo la partita e l’avevo detto ai ragazzi”.

Il mercato e il messaggio alla società

Parlando del futuro, Conte ha lanciato un chiaro messaggio alla società: “Dovessimo entrare in Europa, la rosa andrebbe rinforzata seriamente ed il presidente lo deve sapere. Oggi abbiamo 21 giocatori di movimento ed abbiamo fatto ciò che deve fare una squadra che fa solo il campionato”.

McTominay e i nuovi acquisti

Grande soddisfazione per McTominay: “Nel Manchester United non era protagonista, io lo conoscevo bene avendo frequentato la Premier League: è uno che ha qualità, noi siamo stati bravi e un po’ fortunati perchè il ragazzo ha accettato di venire in una squadra che non faceva le coppe europee. Ha accettato una squadra decima, poteva vedere Napoli un declassamento”.

“Come lui anche David Neres e Gilmour sono qui per essere protagonisti”, ha aggiunto sul mercato estivo.

L’impegno in Coppa Italia

Sul turnover e la Coppa Italia: “L’unica mia difficoltà è vedere un gruppo di 21 calciatori che ti danno ciò che ti danno in settimana, sono dei soldati: meriterebbero tutti più spazio e possibilità. Non snobberemo la Coppa, abbiamo iniziato un percorso ed io sono tranquillo e sereno di poter schierare i calciatori. L’ho fatto con il Palermo e lo farò giovedì con l’obiettivo di passare il turno”.

La crescita di Kvaratskhelia

Sul georgiano: “Khvicha ha fatto una ottima prestazione, ha attaccato l’area e mi ha fatto piacere vedere come l’ha fatto anche con la Roma. Quello che facciamo alla fine può produrre soddisfazioni personali come un gol e risultati di squadra. Anche su Lukaku c’è stata una grande parata, se facciamo le cose con la giusta maniera possiamo dare fastidio”.

In chiusura, un pensiero per gli avversari: “Volevo dire una cosa sul Torino: Vanoli è molto bravo, sono forti e gli auguro sempre il bene”.