McTominay: “Napoli, gruppo fantastico. E Conte ci mostra sempre i video per migliorare”

Il match winner della sfida col Torino si racconta: dall’intesa con Politano all’impatto con la città.

Il protagonista della vittoria del Napoli sul Torino, Scott McTominay, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo degli azzurri nella 14ª giornata di Serie A.

Lo scozzese, autore del gol decisivo, ha analizzato la sua esperienza in azzurro: “Dobbiamo continuare a spingere in questa direzione. Non so se sono un calciatore che sblocca le partite, ma faccio sempre del mio meglio per aiutare i compagni. Mi sto integrando molto bene con il gruppo”.

Sul rapporto con i compagni e Conte: “Quando hai calciatori della qualità di Politano come compagni, tutto è più semplice. Il mister ci fa vedere spesso video per migliorare sotto tutti i punti di vista e per dare sempre il massimo”.

Chiusura con un sorriso sulla sua integrazione in città: “Una parola in napoletano? Caffè!” ha scherzato il centrocampista.