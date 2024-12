Conte: “Creato tanto, solo Milinkovic ci ha fermato. McTominay? Vi svelo come è arrivato”

Il tecnico azzurro soddisfatto dopo la vittoria sul Torino. Focus sul centrocampista scozzese e sulla costruzione della squadra.

Antonio Conte analizza la vittoria del suo Napoli sul campo del Torino. “Bisogna restare sempre attenti ai dettagli perché ci sono tante situazioni rischiose. Loro con due attaccanti potevano impensierirci, volevo stare più tranquillo e ho fatto certe scelte”, ha esordito il tecnico ai microfoni di DAZN.

Sulla prestazione della squadra: “Sono molto soddisfatto, abbiamo creato tantissimo, il portiere ha fatto parate importanti. Vanoli sta facendo bene, era una gara complicata ma solo grazie ad un grande Milinkovic non ne abbiamo segnati di più. Abbiamo attaccato l’area in maniera cattiva. Per arrivare agli obiettivi bisogna creare una squadra solida ed essere equilibrati”.

Il tecnico si è poi soffermato su McTominay: “Non ho chiesto nessun profilo in particolare, poi è ovvio che se mi chiedono un parere sui giocatori dico la mia. Scott aveva difficoltà al Manchester United, voleva rimettersi in gioco ed era una buona occasione anche per il prezzo. Manna è stato bravissimo a convincerlo”.

E sul mercato: “Mi fa piacere che tutti gli acquisti stanno rendendo bene ma parliamo sempre di una squadra che l’anno scorso ha fatto difficoltà. C’è un buco in questa squadra ed è il mercato dell’anno scorso, per questo parliamo di ricostruzione. Scott come Gilmour danno tutto e poi sono in una città che ti spinge a dare tutto quello che hai”.