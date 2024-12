Napoli, Politano: “Presto per lo Scudetto, ma che gruppo! McTominay giocatore fantastico”

L’esterno azzurro soddisfatto dopo il successo di Torino: “Abbiamo cambiato atteggiamento, siamo più uniti”.

Matteo Politano analizza la vittoria del Napoli sul campo del Torino ai microfoni di DAZN. L’esterno azzurro mantiene i piedi per terra ma non nasconde l’entusiasmo per il momento della squadra.

“Presto per parlare di Scudetto ma siamo una grande squadra e stiamo facendo bene. Abbiamo giocato una grande partita contro un ottimo Torino”, ha dichiarato l’attaccante partenopeo.

Parole al miele per il match winner McTominay: “Scott è un giocatore fantastico e soprattutto un grande uomo”.

Sul nuovo corso azzurro: “Quest’anno abbiamo cambiato l’atteggiamento, siamo un gruppo unito e lavoriamo tutti assieme per il bene della squadra”.