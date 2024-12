Dramma al Franchi, Bove si accascia durante Fiorentina-Inter: compagni in lacrime, gara interrotta

Paura per l’ex Roma, trasportato d’urgenza in ospedale. Doveri sospende il match, si attendono notizie sulle condizioni del centrocampista.

Momenti di grande apprensione al Franchi durante Fiorentina-Inter. Al 17′ del primo tempo Edoardo Bove è improvvisamente crollato a terra mentre il gioco era fermo per un check VAR su un gol annullato a Lautaro Martinez.

La dinamica

Il malore è avvenuto durante una pausa di gioco. L’ex centrocampista della Roma si è accasciato sul terreno, provocando l’immediata reazione di compagni e avversari, visibilmente scossi e in lacrime per l’accaduto.

I soccorsi

Immediato l’intervento dei sanitari, che hanno prestato le prime cure al giocatore protetti dal capannello formato dai calciatori in campo. Polemiche per il mancato ingresso dell’ambulanza sul terreno di gioco, con Mandragora particolarmente infuriato dalla panchina viola.

La sospensione

L’arbitro Doveri ha immediatamente sospeso la partita per emergenza medica. Le squadre sono rientrate negli spogliatoi, mentre il pubblico resta sugli spalti in attesa di aggiornamenti.

La situazione attuale

Bove è stato trasportato in ospedale in ambulanza. Si attendono notizie sulle sue condizioni, mentre tutto l’ambiente calcistico è in apprensione per quanto accaduto.