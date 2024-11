Doveri arbitra Napoli-Atalanta: i precedenti che preoccupano i tifosi

Una designazione che fa discutere dopo le ultime polemiche arbitrali contro il Napoli in serie A

Sono preoccupati i supporters azzurri e sicuramente non sono felici gli sportivi in generale sulla designazione di Doveri per il Napoli. Dopo le strumentali polemiche nazional – bianconere per Juventus – Napoli alla V giornata era da evitare la scelta di Doveri per Napoli – Atalanta.

Dopo la strumentale e ingiustificata campagna mediatica Rocchi non ha utilizzato Doveri in A nelle successive due giornate di campionato. Pare molto sensibile il designatore arbitrali sulla provenienza di determinate proteste e non ad altre. E’ il caso di Marinelli ancora fermo da un mese per la campagna mediatica nazional – bianconera per l’espulsione di Coinceçao in Juventus – Cagliari (VII giornata).

E’ il caso di Feliciani che dopo averne combinato di tutti i colori in Napoli – Como (VII) penalizzando i partenopei, altro che espulsione di Coinceçao, dirige la terza partita di A nelle ultime 5 gare di campionato. Ma si sa che Napoli è senza giornali e tivvù.

Doveri: i precedenti con il Napoli

Ecco tutti precedenti di Doveri col Napoli che tanto preoccupano i sostenitori azzurri e chi ama il calcio in generale. Doveri ha arbitrato 37 volte il Napoli per un totale di 21 vittorie, 109 pareggi e 6 sconfitte. In campionato il Napoli si è affermato 18 volte in 33 gare, ma non traggano in inganno i dati perché in campo si è visto tutt’altro.

Napoli – Novara, 2 – 0. XXXIV giornata, 2011 – 2012, 21 aprile 2012. Napoli – Udinese, 2 – 1. VII giornata, 2012 – 2013, 7 ottobre 2012.

Sul punteggio di 0 a 0, al 27’, è negato un rigore al Napoli per una “parata” di Pinzi su tiro di Hamsik in area friulana. Doveri lascia correre ed ammonisce Hamsik che giustamente protesta.

Napoli – Sampdoria, 0 – 0. XXV giornata, 2012 – 2013, 17 febbraio 2013. Napoli – Sassuolo, 1 – 1. V giornata, 2013 – 2014, 25 settembre 2013.

Al 22’, sul punteggio di 1 a 1, negato un rigore al Napoli per plateale fallo di mani di Bianco.

Verona – Napoli, 0 – 3. XIX giornata, 2013 – 2014, 12 gennaio 2014.

Sono tanti i falli veronesi restati impuniti. I soli Cacciatore e Hallfredsson sono autori di 5 falli a testa contro i calciatori del Napoli; Cacciatori (85’) è l’unico ammonito fra le file veronesi All’83’ era stato ammonito Dzemaili.

Torino – Napoli, 0 – 1. XXVIII giornata, 2013 – 2014, 17 marzo 2014. Napoli – Palermo, 3 – 3. IV giornata, 2014 – 2015, 24 settembre 2014.

È dubbia la posizione di partenza di Hamsik nell’azione che porta al 2-0 di Zapata. Negato un calcio di rigore al Napoli. Zapata s’invola verso l’area di rigore e viene messo giù da Bamba, che entra in scivolata dritto sull’attaccante. Era rigore ed espulsione per chiara occasione da rete.

Napoli – Sampdoria, 4 – 2. XXXII giornata, 2014 – 2015, 26 aprile 2015. Sassuolo – Napoli, 2 – 1. I giornata, 2015 – 2016, 23 agosto 2015.

Negato un rigore al Napoli già in vantaggio per 1 a 0 (rete di Hamsik al 2’), ma all’8’ Doveri non si accorge di Acerbi che abbatte Hamsik in area emiliana.

Genoa – Napoli, 0 – 0. XI giornata, 2015 – 2016, 1 novembre 2015.

Il Napoli ritrova Doveri e va ancora male per gli azzurri. Al 29’ è negato un rigore al Napoli per la trattenuta di Burdisso su Higuain; Burdisso era anche da espellere per aver evitato una chiara occasione da rete.

Napoli – Carpi, 1 – 0. XXIV giornata, 2015 – 2016, 7 febbraio 2016.

Nel primo tempo è netto il rigore negato al Napoli per la trattenuta di Sabelli ai danni di Callejon. Nella ripresa Callejon va in gol ma il guardalinee sbandiera un fuorigioco inesistente del giocatore azzurro.

Napoli – Bologna, 3 – 1. IV giornata, 17 settembre 2016. Napoli – Torino, 5 – 3. XVII giornata, 2016 – 2017, 18 dicembre 2016.

Al 76’ è da invalidare la rete di Rossettini per fallo su Reina in possesso del pallone.

Napoli – Milan, 2 – 1. XIII giornata, 2017 – 2018, 18 novembre 2017.

Manca un rigore al Napoli per fallo di Romagnoli su Mertens.

Napoli – Torino, 2 – 2. XXXVI giornata, 2017 – 2018, 6 maggio 2018. Napoli – Parma 3 – 0. VI giornata, 2018 – 2019, 26 settembre 2018. Cagliari – Napoli, 0 – 1. XVI giornata, 2018 – 2019, 16 dicembre 2018.

Il fallo di Padoin su Ruiz (al 33’) in area sarda è vedibile anche da Marte ma sfugge a Doveri e a Mariani al VAR.

Milan – Napoli, 0 – 0. XXI giornata, 2018 – 2019, 26 gennaio 2019.

Doveri penalizza ancora una volta il Napoli. Al 50’ è negato un rigore al Napoli per fallo di Bakayoko su Insigne. Doveri e Giacomelli al VAR non se ne accorgono. Al 93’ Doveri si regala un altro capolavoro espellendo Fabian Ruiz per un fallo di mano non commesso (secondo cartellino giallo) e butta fuori anche il tecnico Ancelotti che moderatamente protestava.

Rizzoli designa Doveri al VAR di Empoli – Chievo V. alla giornata seguente e manda in campo subito Giacomelli per Juventus – Parma (XXII giornata).

Empoli – Napoli, 2 – 1. XXX giornata, 2018 – 2019, 3 aprile 2019.

Al 23’, sul punteggio di 0 a 0, è negato un rigore ai partenopei per una sbracciata di Pajac ai danni di Malcuit. Al 50’, sul punteggio di 1 a 1, è solo ammonito Traoré per un fallaccio su Mario Rui.

Napoli – Inter, 4 – 1. XXXVII giornata, 2018 – 2019, 19 maggio 2019. Torino – Napoli, 0 – 0. VII giornata, 2019 – 2020, 6 ottobre 2019.

All’81’ è clamoroso il rigore negato al Napoli quando Izzo ferma Ghoulam prendendolo per il collo dopo essere stato superato. Doveri è a pochi passi ma non se ne accorge; Banti al VAR non vede.

Napoli – Inter, 1 – 3. XVIII giornata, 2019 – 2020, 6 gennaio 2020.

Al 25’ è invalidato un gol a Milik per un presunto fallo di Callejon su Biraghi. Al 69’ è perdonato inspiegabilmente Barella per la trattenuta ai danni di Callejon in ripartenza. Barella era stato già ammonito al 60’ per un duro intervento su Allan e pertanto andava espulso per doppia ammonizione. Si era sul punteggio di 1 a 2 e il Napoli doveva trovarsi in superiorità numerica.

Cagliari – Napoli, 0 – 1. XXIV giornata, 2019 – 2020, 16 febbraio 2020. Atalanta – Napoli, 2 – 0. XXIX giornata, 2019 – 2020, 2 luglio 2020. Benevento – Napoli, 1 – 2. V giornata, 2020 – 2021, 25 ottobre 2020.

Al 9’ non è ammonito Foulon per la trattenuta ai danni di Lozano. Al 22’ è negato un clamoroso rigore al Napoli per fallo di (spinta) di Foulan ai danni di Lozano. C’erano anche gli estremi dell’espulsione per la chiara occasione da rete. All’84’ è ammonito Glik per fallo su Osimhen ma restano forti dubbi sulla scelta arbitrale; Glik era ultimo difendente.

Napoli – Juventus 1 – 0. XXII Giornata, 2020 – 2021, 13 Febbraio 2021.

Male Doveri e male anche Valeri al VAR.

Al 18’ è clamoroso il rigore negato ai partenopei per fallo di mani volontario di Chiellini. Oltre al rigore era doveroso anche il cartellino giallo.

30’ è concesso un rigore al Napoli per la manata di Chiellini ai danni di Rrhamani, ma Doveri per assegnarlo deve essere richiamato da Valeri al VAR.

Al 33’ Doveri concede il bis a Chiellini non ammonendolo ancora per il fallo da tergo su Osimhen.

44’ la combinano ancora grossa Doveri e Valeri. L’intervento di Cuadrado su Lozano è da cartellino rosso diretto ma Doveri estrae solo il cartellino giallo.

Napoli – Inter 1 – 1. XXXI giornata, 2020 – 2021, 18 aprile 2021. Napoli – Inter 1 – 1. XXV giornata, 2021 – 2022, 12 febbraio 2022.

La gara è condizionata dalle tante legnate rifilate a Osimhen. Ecco parte del commento di Jolanda De Rienzo sulla gara: “… da come ha messo in campo i giocatori Spalletti e da un super Osimhen che è stato preso a botte”.

Per la cronaca i 14 falli fischiati contro gli ospiti varranno l’ammonizione di Brozovic. Per i 7 falli fischiati al Napoli risulterà ammonito Insigne.

Verona – Napoli 1 – 2. XXIX giornata, 2021 – 2022, 13 marzo 2022.

Nelle 29 gare di campionato finora dirette col Napoli sono 13 finora i rigori negati ai partenopei.

Napoli – Juventus 5 – 1. XVIII giornata, 2022 – 2023, 13 gennaio 2023. Milan – Napoli 1 – 0. XXIV giornata, 2023 – 2024, 11 febbraio 2024.

Sono tanti i falli non fischiati contro il Milan in una gara male diretta da Doveri. Il cartellino giallo mostrato a Juan Jesus all’85’ per un contatto con Theo Hernandez nella metà campo rossonera la dice tutta sulla bontà della direzione arbitrale. Uno dietro l’altro saranno graziati Kjaer al 16’ fallo nemmeno fischiato su Simeone, Bennacer al 37’ su Di Lorenzo e graziato inspiegabilmente Florenzi che superato stende Kvaratskhelia all’ingresso della propria area di rigore. Negato l’ennesimo calcio di rigore al Napoli per fallo di Gabbia su Di Lorenzo ma Doveri distratto non è richiamato da Di Paolo ad una revisione al monitor dalla sala VAR.

Monza – Napoli 2 – 4. XXXI giornata, 2023 – 2024, 7 aprile 2024.

Non uno, sono addirittura 2 i rigori negati al Napoli che Doveri ed Abisso (VAR), ancora lui, si perdono in quel di Monza. Sul punteggio di 1 a 0 per il Monza è clamoroso che Doveri ed Abisso al VAR si perdano il fallo di Zerbin su Ngonge. Vince il Napoli ma è netto anche il fallo di Bondo (trattenuta) su Anguissa in area avversaria.

Su 33 gare di A si contano ben 16 calci di rigore negati agli azzurri e sono addirittura 6 i giocatori avversari del Napoli non espulsi.

Juventus – Napoli 0 – 0, V giornata, 2024 – 2025, 21 settembre 2024.

Coppa Italia

Napoli – Cesena, 2 – 1. Ottavi di Finale, 12 gennaio 2012. Napoli – Bologna, 1 – 2. Ottavi di Finale, 19 dicembre 2012. Napoli – Fiorentina, 1 – 0. Quarti di Finale, 24 gennaio 2017. Napoli – Juventus, 4 – 2. d.c.r. Finale, 17 giugno 2020.

Riproduzione consentita con citazione della fonte NapoliPiù.com