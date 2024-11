LuKvara, nasce la coppia dei sogni: Lukaku e Kvara devastanti in campo e amici fuori

Il Napoli ha trovato la sua nuova coppia d’oro: Lukaku e Kvaratskhelia stanno costruendo un’intesa speciale che va oltre il terreno di gioco

Un Napoli formato LuKvara sta facendo sognare i tifosi azzurri. La vittoria contro il Milan a San Siro porta la firma indelebile di Romelu Lukaku e Khvicha Kvaratskhelia, protagonisti di una prestazione che va oltre il semplice tabellino dei marcatori.

Lukaku e Kvaratskhelia intesa perfetta

La coppia Lukaku-Kvaratskhelia ha già mostrato una sintonia rara. A Cagliari il primo assist del georgiano per il belga, poi il favore restituito con il gol di Kvara su servizio di Rom. Ma è contro il Milan che la coppia ha raggiunto l’apice: una rete a testa per conquistare San Siro e regalare al Napoli la quinta vittoria consecutiva, un record che mancava da gennaio-febbraio 2023.

“My big bro“, scrive Kvaratskhelia su Instagram condividendo la foto pubblicata da Lukaku dopo la vittoria sui rossoneri. Un’amicizia che va oltre il campo, con i due che si sfidano anche ai videogiochi, ognuno dal proprio divano ma sempre dalla stessa parte. Una complicità che ricorda quella che legava Kvara a Osimhen nella stagione dello scudetto.

La sfida con l’Atalanta

Il Napoli di Antonio Conte si prepara ora alla delicata sfida contro l’Atalanta. La squadra di Gasperini, a -6 dalla vetta, rappresenta un banco di prova fondamentale per le ambizioni scudetto degli azzurri. Serviranno ancora una volta la potenza di Lukaku e gli spunti di Kvaratskhelia per superare l’ostacolo bergamasco.

Dopo la Dea, il Napoli tornerà a San Siro per affrontare l’Inter, distante solo 4 punti. Una sfida dal sapore speciale per Lukaku e Conte, ex di turno, ma con un solo obiettivo: continuare la marcia trionfale degli azzurri verso la vetta della classifica.

La coppia LuKvara è pronta a trascinare il Napoli verso nuovi trionfi. Il feeling tra il gigante belga e il georgiano cresce partita dopo partita, regalando spettacolo ai tifosi e punti preziosi alla squadra di Conte. La strada è ancora lunga, ma con questi presupposti sognare è più che lecito.