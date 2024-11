Napoli, contro l’Atalanta con la terza maglia: una dedica particolare

Gli azzurri presenteranno una divisa speciale che unisce due città e due vulcani: il legame tra Napoli e Kagoshima

La terza maglia del Napoli sarà “Vulcanica”. Il Napoli si prepara alla sfida contro l’Atalanta con una sorpresa speciale per i suoi tifosi. Lo stadio Maradona registrerà il tutto esaurito per un match che può consolidare il primato in classifica degli azzurri contro una delle squadre più in forma del campionato.

Terza maglia del Napoli per Kagoshima

Ma la vera novità della giornata riguarda la nuova maglia che i ragazzi di Conte indosseranno per l’occasione. La SSC Napoli ha pubblicato su X un’anteprima suggestiva che unisce i panorami di Napoli e Kagoshima, con i rispettivi vulcani sullo sfondo, accompagnata dal messaggio: “Due giganti. Un’anima. Da Napoli a Kagoshima. Restate sintonizzati”.

L’attesa cresce anche su Instagram, dove il club azzurro ha pubblicato un countdown che terminerà domani, quando verrà svelata ufficialmente la terza maglia del Napoli. Il tributo al gemellaggio tra le due città vulcaniche si materializza in una maglia che promette di diventare già un pezzo da collezione.

La sfida contro l’Atalanta di Gasperini assume così un significato ancora più speciale. Non solo una partita cruciale per il campionato, ma anche una serata di gemellaggio culturale che vedrà il Vesuvio e il Sakurajima uniti simbolicamente sulle maglie dei campioni d’Italia.

I tifosi partenopei hanno già risposto presente: il sold out del Maradona testimonia l’entusiasmo di una piazza che vuole spingere la squadra verso “scenari meravigliosi”, come suggerisce la posizione di vertice in Serie A.