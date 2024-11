Da Torino: “Il Napoli sta dominando la Serie A, avversarie alla ricerca dell’impresa”

Il quotidiano di fede bianconera analizza il momento straordinario degli azzurri di Antonio Conte

Le prestazioni del Napoli in questo inizio di Serie A non passano inosservate, nemmeno dalle parti di Torino. Tuttosport, quotidiano storicamente vicino alla Juventus, ha analizzato il momento straordinario della capolista.

“Il Napoli sta dominando il torneo”, scrive il giornale piemontese, evidenziando come la squadra di Spalletti stia mettendo in fila risultati impressionanti: cinque vittorie consecutive in campionato e quattro punti di vantaggio sui campioni d’Italia dell’Inter.

Ma è l’analisi sugli avversari degli azzurri a colpire maggiormente. Secondo Tuttosport, chiunque affronti il Napoli in questo momento lo fa “con lo spirito di chi deve compiere l’impresa” per guadagnarsi “il ringraziamento di tutte le altre squadre che partecipano al campionato”.

Parole che pesano, soprattutto considerando la fonte. Il quotidiano torinese riconosce implicitamente la superiorità della formazione partenopea, certificata non solo dai numeri ma anche dal gioco espresso in campo.

I tifosi del Napoli, naturalmente, leggono in queste dichiarazioni un tentativo di “gufata” sportiva. Del resto, la cabala insegna che i complimenti prematuri nel calcio portano spesso male. Ma la realtà del campo, al momento, racconta di un Napoli in stato di grazia e determinato a proseguire la sua corsa.