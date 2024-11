Classifica senza errori arbitrali 10° giornata: Inter favorita, Napoli penalizzato

Analisi dettagliata delle decisioni arbitrali che hanno condizionato il campionato fino ad oggi

Buona la giornata arbitrale. Continuano a non sbagliare un colpo i team arbitrali quando incontrano l’Inter. A differenza di quanto succede al Napoli dei sei rigori negati, azzeccano tutto gli arbitri che dirigono i nerazzurri.

Talvolta si distraggono, come accaduto a Pairetto in Monza – Inter o a Sacchi in Udinese – Inter ma sovente l’immancabile intervento del VAR mette le cose a posto. E’ accaduto anche ad Empoli quando Marchetti non ha espulso Goglichidze per fallo su Thuram, sono dovuti intervenire dalla sala VAR Serra e La Penna per una revisione al monitor.

Era già successo in Inter – Torino (VII) quando dalla sala VAR era intervenuto Abisso pronto a richiamare Marcenaro per il fallo di Maripan. Meno fortunato il Napoli col fallo di Kempf su Anguissa in Napoli – Como (VII) perso da Feliciani e senza richiamo dalla sala VAR.

Classifica senza errori arbitrali 10 giornata serie A

Classifica reale Punti Classifica virtuale Punti Napoli 25 Napoli 25 Inter 21 Inter 21 Atalanta 19 Lazio 21 +2 Fiorentina 19 Atalanta 19 Lazio 19 Fiorentina 17 -2 Juventus 18 Udinese 17 +1 Udinese 16 Juventus 15 -3 Milan* 14 Roma 15 +2 Torino 14 Torino 15 +1 Roma 13 Bologna* 12 Bologna* 12 Milan* 12 -2 Empoli 11 Empoli 11 Cagliari 9 Cagliari 9 Como 9 Como 9 Parma 9 Parma 9 Verona 9 Venezia 9 +1 Lecce 8 Verona 9 Monza 8 Lecce 8 Venezia 8 Monza 7 -1 Genoa 6 Genoa 5 -1

