Lobotka-Atalanta, arriva la decisione da Castel Volturno: le ultime

Dal centro sportivo del Napoli emergono novità importanti sulle condizioni del centrocampista slovacco

Le speranze di vedere Stanislav Lobotka in campo contro l’Atalanta si affievoliscono. Dal Konami Training Center di Castel Volturno arrivano notizie che non fanno sorridere i tifosi del Napoli.

Secondo quanto riportato da Pasquale Tina, inviato di Radio Marte presente al centro sportivo azzurro, Gilmour è in vantaggio sullo slovacco per una maglia da titolare. Il centrocampista del Napoli, fermo dallo scorso 16 ottobre per un trauma contusivo al bicipite femorale destro, potrebbe al massimo accomodarsi in panchina.

“Conte dovrebbe confermare la stessa formazione vista a San Siro contro il Milan“, rivela il giornalista. Una scelta conservativa ma necessaria, considerando l’importanza della sfida contro la squadra di Gasperini e il successivo big match con l’Inter.

Il piano dello staff medico azzurro è chiaro: preservare Lobotka per la trasferta di Milano. Lo slovacco potrebbe essere convocato per la sfida del Maradona contro l’Atalanta, ma solo per un eventuale spezzone nel secondo tempo.

La prudenza è d’obbligo, considerando la natura dell’infortunio subito durante gli impegni con la Nazionale slovacca. Il trauma contusivo di medio-alto grado richiede ancora tempo per un recupero ottimale, come evidenziato dai controlli medici effettuati nelle ultime ore.