Lobotka scalpita, ma Conte potrebbe confermare Gilmour: Ecco cosa filtra da Castel Volturno

Le ultime dal centro sportivo azzurro sulla probabile formazione anti-Atalanta

Una decisione che potrebbe sorprendere molti tifosi quella che sta maturando a Castel Volturno. Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, Antonio Conte sarebbe orientato a confermare Billy Gilmour dal primo minuto contro l’Atalanta, nonostante il recupero di Stanislav Lobotka.

Lo scozzese, reduce dalla prova convincente di San Siro, si è allenato anche oggi con il gruppo dei titolari. Un segnale chiaro delle intenzioni del tecnico, che vede in lui l’interprete ideale per il suo calcio verticale e aggressivo.

Lobotka, rientrato in gruppo dopo l’infortunio con la Slovacchia, sta dimostrando una condizione fisica in crescita. Ma Conte preferisce non rischiare: Secondo quanto filtra dal quartier generale azzurro, lo slovacco partirà dalla panchina, pronto a subentrare nella ripresa.

Una scelta forte quella di Conte, che premia il momento magico del giovane centrocampista scozzese.

Del resto, i numeri parlano chiaro: con Gilmour in cabina di regia, il Napoli ha trovato nuovi equilibri. Il possesso palla è fluido, la manovra rapida, proprio come piace al tecnico salentino.

“Bravissimo, che partita che hai fatto, top“, ha spiegato Conte dopo la vittoria sul Milan. Domani la rifinitura scioglierà gli ultimi dubbi, ma la sensazione è che il giovane scozzese abbia ormai conquistato la piena fiducia di staff tecnico e compagni.