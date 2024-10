Gilmour fa dimenticare Lobotka: “Top, che partita!” L’elogio di Conte a San Siro

Lo scozzese si sta rivelando una pedina fondamentale nello scacchiere del tecnico salentino

L’infortunio di Stanislav Lobotka aveva fatto tremare l’ambiente Napoli. Lo slovacco è un elemento imprescindibile del centrocampo azzurro, eppure il suo sostituto sta facendo ricredere tutti. Billy Gilmour si sta rivelando molto più di una semplice alternativa.

La sfida di San Siro contro il Milan ha confermato le impressioni delle precedenti uscite. Lo scozzese ha disputato la sua terza partita da titolare, confermandosi un regista di assoluta qualità. Non è un caso che Antonio Conte lo abbia fortemente voluto in azzurro, nonostante la presenza di Lobotka in rosa.

Il retroscena a fine partita

Come riporta il Corriere dello Sport, al momento della sostituzione al 94′ con Flourousho, è andato in scena un siparietto significativo. Conte si è avvicinato al suo centrocampista con un sorriso: “Bravissimo, che partita che hai fatto, top“. Parole che certificano la crescita esponenziale dell’ex Brighton.

L’intuizione di Conte

Non stupisce l’entusiasmo del tecnico salentino. Gilmour era già stato identificato come talento purissimo da Roberto De Zerbi durante la sua esperienza in Premier League. Conte ha fortemente creduto nelle sue qualità, convincendo la società ad investire sul giovane centrocampista.

