Napoli da scudetto, numeri impressionanti: Conte ha costruito una corazzata

La vittoria di San Siro certifica le ambizioni tricolori degli azzurri, trasformati dal tecnico salentino

Il Napoli di Conte sta regalando una stagione da sogno ai suoi tifosi. Il successo per 2-0 sul campo del Milan non è solo una vittoria di prestigio, ma la definitiva consacrazione di una squadra che ha tutte le carte in regola per puntare al tricolore.

La firma del Maestro Conte

Otto vittorie su dieci partite, con l’ultima striscia vincente che tocca quota cinque successi consecutivi. Numeri che riportano la mente al periodo d’oro della scorsa stagione, quando tra gennaio e febbraio 2023 gli azzurri dominavano il campionato. Ma il Napoli targato Conte ha qualcosa di diverso, di speciale.

“L’organizzazione difensiva è pazzesca”, scrive oggi il Corriere dello Sport. Il settimo clean sheet stagionale racconta solo una parte del capolavoro tattico di Antonio Conte. La squadra è uno specchio perfetto del suo allenatore: spietata in attacco, granitica in difesa, pragmatica nella gestione dei momenti chiave.

Un attacco stellare, una difesa bunker

Romelu Lukaku e Khvicha Kvaratskhelia hanno firmato il successo di San Siro, ma è tutta la fase offensiva a brillare. Il tandem offensivo unisce potenza e classe, supportato da un centrocampo che sa alternare qualità e quantità. La difesa, marchio di fabbrica del tecnico salentino, è diventata un bunker quasi inespugnabile.

Il distacco dalle inseguitrici

I numeri non mentono: l’Inter seconda si trova a -7, la Juventus a -8, mentre il Milan sprofonda a -11 (pur con una partita da recuperare). Un dominio che trova conferma nelle statistiche: il Napoli è primo per gol fatti, miglior difesa del campionato e squadra con più clean sheet.

I numeri raccontano solo una parte della storia. Questo Napoli ha trovato una dimensione nuova, diversa da quella ammirata nelle passate stagioni. Conte ha plasmato una squadra a sua immagine: cinica quando serve, spettacolare quando può. Il mix perfetto tra pragmatismo e qualità che serve per arrivare fino in fondo.

E se è vero che il campionato è ancora lungo, è altrettanto vero che raramente si era vista una squadra così completa e consapevole dei propri mezzi. La sensazione, dopo il trionfo di San Siro, è che gli azzurri abbiano ormai acquisito quella mentalità vincente che solo i grandi condottieri sanno trasmettere.