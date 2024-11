Napoli, la mossa a sorpresa di Conte per l’Atalanta: la formazione anti-Gasp

Il tecnico azzurro prepara la sfida scudetto contro la Dea puntando ancora sul centrocampista scozzese

Il Napoli di Antonio Conte si prepara al big match contro l’Atalanta, in programma domenica alle 12:30 al Maradona. Una sfida che vale molto più dei tre punti, con gli azzurri primi a quota 25 e la Dea terza a -6.

Le scelte di formazione

Conte sembra aver già le idee chiare. Con Lobotka ancora in dubbio per un problema al flessore della coscia sinistra, toccherà ancora a Billy Gilmour guidare il centrocampo partenopeo. Per lo scozzese sarebbe la quarta presenza consecutiva dopo le convincenti prestazioni contro Empoli, Lecce e Milan.

La formazione anti-Atalanta prende forma: Meret tra i pali, linea difensiva composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera. A centrocampo, oltre a Gilmour, spazio a Anguissa e McTominay, quest’ultimo decisivo a San Siro. In attacco il tridente Politano, Lukaku, Kvaratskhelia, con il belga reduce dal gol vittoria contro il Milan.

Un mese decisivo

La sfida contro l’Atalanta apre un ciclo terribile per il Napoli. Dopo la Dea, gli azzurri affronteranno l’Inter a San Siro (10 novembre) e la Roma al Maradona (24 novembre). Tre scontri diretti che diranno molto sulle ambizioni scudetto della squadra di Conte.

Sold out al Maradona

Il pubblico napoletano risponde presente: contro l’Atalanta è previsto il tutto esaurito, così come per la sfida con la Roma. Per quanto riguarda la trasferta di San Siro contro l’Inter, il Prefetto di Milano ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in Campania, salvo i possessori di tessera del tifoso dell’Inter. Per il settore ospiti potranno acquistare solo i possessori di Fidelity Card del Napoli sottoscritta prima del 28 ottobre 2024 e non residenti in Campania.