Rinnovo Kvaratskhelia-Napoli, l’agente sorpreso da un gesto di De Laurentiis

L’incontro tra il DS Manna e l’agente del georgiano apre nuovi scenari sul futuro dell’attaccante azzurro

Il Napoli muove le pedine giuste per blindare il suo gioiello. Mentre la squadra di Conte domina in campionato, la società lavora per risolvere uno dei nodi più delicati: il futuro di Khvicha Kvaratskhelia.

L’incontro decisivo

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l’incontro di ieri tra il DS Manna e Mamuka Jugeli, agente del georgiano, ha prodotto significativi passi avanti. Il club azzurro ha mostrato la chiara volontà di riconoscere a Kvara lo status di top player internazionale.

Il ruolo di De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis è pronto a un importante sacrificio economico. Il presidente del Napoli ha compreso l’importanza di blindare il talento georgiano, fondamentale nel progetto tecnico di Conte. Una mossa strategica per preservare la serenità dello spogliatoio e dell’ambiente.

La risposta dell’entourage

L’agente Jugeli ha apprezzato molto lo sforzo di De Laurentiis. Il procuratore ha colto positivamente non solo l’aspetto economico, ma soprattutto la centralità che il Napoli vuole garantire al suo assistito nel progetto tecnico.

La volontà del giocatore

Kvaratskhelia ha le idee chiare: vuole continuare a vincere con la maglia azzurra. Un segnale importante arriva anche sul breve termine: indipendentemente dall’esito della trattativa per il rinnovo, il georgiano garantirà il massimo impegno fino al termine della stagione.

