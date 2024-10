Lukaku e Kvara, festa negli spogliatoi: la battuta di Big Rom conquista i social

I due attaccanti del Napoli hanno celebrato la vittoria di San Siro con un simpatico siparietto su Instagram

Il Napoli espugna San Siro e nello spogliatoio esplode la festa. Protagonisti Romelu Lukaku e Khvicha Kvaratskhelia, autori di una prestazione straordinaria nel 2-0 inflitto al Milan.

Big Rom ha condiviso sui social un momento di pura gioia, pubblicando una foto che lo ritrae insieme al talento georgiano. La didascalia scelta dall’attaccante belga ha fatto impazzire i tifosi: “Su Pro Club e nella vita reale”, riferendosi alla partnership che i due attaccanti azzurri hanno stretto anche nel videogioco EA Sports FC25.

Un retroscena curioso che svela il rapporto speciale nato tra i due campioni del Napoli, uniti non solo in campo ma anche nel tempo libero. La sintonia tra Lukaku e Kvaratskhelia si sta rivelando determinante per le sorti della squadra di Calzona, come dimostrato nella serata di Milano.

La foto pubblicata da Big Rom ha fatto il giro del web, raccogliendo migliaia di like e commenti entusiasti dei tifosi azzurri. Un’immagine che racchiude la felicità di una serata perfetta, dove il Napoli ha ritrovato i suoi bomber e il sorriso.