Milan-Napoli, Di Lorenzo: “Dedichiamo la vittoria a Maradona”

Il capitano del Napoli celebra il successo di San Siro ed elogia il lavoro di Conte

Giovanni Di Lorenzo incarna perfettamente lo spirito del nuovo Napoli di Antonio Conte. Il capitano azzurro, nel post partita di San Siro, ha analizzato con lucidità la prestazione della squadra, sottolineando l’importanza del sacrificio collettivo.

“Lo scudetto fa parte del nostro passato”, esordisce Di Lorenzo. “Oggi abbiamo dimostrato grande maturità, battendo una squadra forte come il Milan in uno stadio prestigioso. Nello spogliatoio c’era grande entusiasmo, questa è una vittoria che ci dà fiducia”.

Il leader partenopeo elogia la fase difensiva del gruppo: “Conosciamo le qualità di Leao e Okafor, ma li abbiamo contenuti grazie al lavoro di squadra. Vedere Politano, Mazzocchi e Kvaratskhelia sacrificarsi così è un segnale importante”.

Sul nuovo corso targato Conte, il terzino svela: “Il lavoro settimanale sta pagando. Il mister ci chiede sacrificio e dedizione per un obiettivo comune. Siamo stati bravi a resettare tutto e ripartire”.

Un pensiero speciale va a Diego Maradona: “Domani sarebbe stato il suo compleanno. Questa vittoria è per lui e per la sua famiglia“, conclude Di Lorenzo prima di proiettarsi già sulla sfida con l’Atalanta: “Un’altra gara difficile, ma giocheremo in casa e daremo il massimo”.