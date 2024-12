Bergomi rivela: “Conte ha cambiato il Napoli, mai fatto prima” – La frase sulla Juve

L’ex difensore, a Sky Calcio Club, ha analizzato le novità tattiche degli azzurri e lanciato una provocazione sull’attaccante belga.

Dagli studi di Sky Calcio Club, Giuseppe Bergomi ha analizzato le novità tattiche del Napoli di Antonio Conte, soffermandosi su alcuni aspetti inediti nel gioco dell’allenatore.

“La formazione del Napoli, ormai, la conosciamo a memoria, perché giocano sempre gli stessi? È determinante, quando hai solo una partita a settimana: se non hai problemi fisici o affaticamenti, giocano sempre gli stessi”, ha esordito l’ex difensore.

L’opinionista ha poi svelato una novità nel gioco azzurro: “Il Napoli difende in un determinato modo quando è in vantaggio e gioca diversamente sul pareggio. Una novità, una cosa che a Conte non avevo mai visto fare, è la costruzione con Di Lorenzo che viene dentro insieme a McTominay, Kvara che rimane alle spalle di Lukaku e Politano che resta basso”.

Sul sistema difensivo, Bergomi ha aggiunto: “Conte si fida molto dei centrali, che accettano anche di stare due contro uno in fase di possesso. Di Lorenzo ed Olivera, di fatto, sono due centrocampisti: entrano dentro al campo. Conte sfrutta molto la posizione dei terzini per andare a concludere”.

Infine, dopo aver elogiato il gol di McTominay (“Grande gol. Ha tolto il tempo al portiere: non do colpe a Milinkovic Savic”), una provocazione su Lukaku: “Datelo alla Juventus: a lei sì che serve”.