Di Canio: “McTominay forte in tutto. Lukaku Latita”. Poi la frase su Conte

L’ex attaccante, dagli studi di Sky, ha analizzato il momento degli azzurri. Elogi per McTominay e per il lavoro del tecnico salentino.

Dagli studi di Sky Calcio Club, Paolo Di Canio ha analizzato il momento del Napoli, concentrandosi in particolare sulle prestazioni di Romelu Lukaku e sul lavoro di Antonio Conte.

Sul centravanti azzurro, l’ex attaccante non ha usato mezzi termini: “Il Napoli è primo in classifica con un centravanti che latita. Se dai sempre palla a Lukaku e non segna, 18 palle su 20 le perdi: finché sei primo va bene, altrimenti… Alla Juve servirebbe? Senza nessuno sì, sarebbe meglio che niente”, ha scherzato l’opinionista.

Di Canio ha poi elogiato McTominay: “È stato un grande affare. È intelligente, sa giocare ed è un buon tiratore. Per fortuna, qualche scozzese è diventato intelligente e non è solo ‘Braveheart’… Non eccelle in qualcosa in particolare: non ha niente di clamoroso, ma è forte in tutto”.

Parole al miele, invece, per il tecnico azzurro Conte: “A Napoli sta facendo un lavoro straordinario. Conte sa motivare i giocatori in due maniere: fa credere loro di essere i più forti del mondo e così, quando accade qualcosa, loro pensano: ‘Cavolo, allora è vero’; poi, gioca sui punti deboli degli altri”.

“Conte sa che gli avversari non lavorano come i suoi”, ha concluso Di Canio, “ti guarda e dice: ‘Io vi darò più degli altri e a me voi darete la vittoria’. Il suo pensiero è: ‘Siamo forti, e gli altri non sono più forti di noi. Con il lavoro, noi vinceremo le partite’. È questo il suo credo”.