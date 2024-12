BOMBA dalla Turchia: Senesi nel mirino di Napoli. C’è l’ok di Conte

Il Napoli è alla ricerca di rinforzi per la difesa in vista del mercato di gennaio. Il tecnico Antonio Conte avrebbe dato il suo gradimento per un nuovo innesto nel reparto arretrato, il direttore sportivo Giovanni Manna lavora per individuare il profilo giusto.

Una novità importante arriva dal giornalista ed esperto di calciomercato Ekrem Konur, che attraverso il proprio profilo X ha rivelato: “Marcos Senesi è nella lista del Napoli per potenziali rinforzi difensivi in vista dell’imminente mercato di gennaio. È da tempo nel loro mirino, in quanto cercano di rafforzare le loro opzioni difensive”.

Marcos Senesi, classe 1997, rappresenterebbe un profilo ideale per la retroguardia azzurra. Il difensore del Bournemouth, dotato di fisico imponente e ottima velocità, si distingue per le sue qualità nel gioco aereo e nell’impostazione della manovra. Il centrale argentino, mancino naturale, vanta anche il passaporto italiano – dettaglio non trascurabile che gli permetterebbe di non occupare uno slot da extracomunitario nella rosa partenopea.

Marcos Senesi is on AS Roma and Napoli’s list for potential defensive reinforcements in the upcoming January transfer window.

