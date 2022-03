LDT: “C’è un argomento significativo per le sorti del Napoli, ma nessuno ne parla”

Il campionato di serie A rischia seriamente di essere falsato, a pagarne le spese sarebbe il Napoli di Spalletti.

LDT – lettere dai tifosi- Alcuni tifosi azzurri hanno scritto alla nostra redazione perchè preoccupati per i mancati recuperi in serie A, che rischiano di falsare il campionato:

“Carissimo Direttore, vediamo con piacere, ma forse con molto dispiacere, che siete tra i pochissimi che pubblicate le lettere della gente comune. Nel deserto mediatico napoletano siete da elogiare per l’enorme mole di lavoro e cronaca che il vostro team sostiene. Non solo inchieste, approfondimenti, cronache e moviole comprese ma avete anche il tempo, da buon giornalista, di accogliere lettere e probabilmente anche consigli. Sulla Nazionale e su Insigne siete stati fenomenali con i due articoli di Francesco Picone ma è inspiegabile che il mainstream partenopeo non ne faccia menzione. E’ forse invidia? Qui da noi si preoccupano innanzitutto di riportare tutte le amenità (come dare la colpa ad Insigne in caso di sconfitte della Nazionale) provenienti da chi da sempre denigra Napoli e i napoletani anche attraverso cronache e moviole taroccate. Ve ne diamo merito su questo che da tempo evidenziate l’uso arbitrario del Var italico”.

I tifosi aggiungono: “Sono mesi che Napolipiu.com denuncia ai quattro venti il rischio che i mancati recuperi possano falsare la stagione agonistica, l’avete scritto per settimane nel panorama nazionale e locale. Hanno snobbato la cosa per mesi, soprattutto in ambito locale con il Napoli in lotta per lo scudetto. Ciò che più ci lascia allibiti e il preoccupante silenzio dei media nostrani e delle TV campane intorno ad un argomento tanto significativo per le sorti del Napoli. Qui da noi, solo a fine marzo si stanno accorgendo che i mancati recuperi delle partite che dovevano giocarsi il 6 gennaio rischiano di falsare il campionato”.

Angelo N., Ciro L., Giuseppe R.