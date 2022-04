Il Mattino esalta Insigne: trascina il Napoli, che reazione del capitano

Lorenzo Insigne protagonista di Atalanta-Napoli, il capitano azzurro è stato autore di un gol ed un assist ma anche di ripiegamenti difensivi. Il miglior repertorio di casa Insigne sfoggiato in una partita delicatissima, quella con l’Atalanta, dopo la delusione dell’eliminazione dal Mondiale con l’Italia. Insomma per fare una cosa del genere ci volevano gli attributi e Insigne, se ce ne fosse stato bisogno, ha dimostrato di averli. Anche quando è andato sul dischetto ed ha incrociato il rigore del vantaggio, fornito dall’asse Zanoli-Mertens, ci ha messo del suo. Perché sbloccare la partita con l’Atalanta era fondamentale ed il capitano si è assunto la responsabilità di calciare quel rigore, così come ha sempre fatto mettendoci tecnica, faccia e cuore.

Atalanta-Napoli: Insigne decisivo

Il Mattino esalta la prestazione di Lorenzo Insigne e scrive: