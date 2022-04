Napoli-Fiorentina, Bargiggia contro DAZN: “L’abbonamento va disdetto!”

Napoli-Fiorentina, il commento tecnico di DAZN ha mandato su tutte le furie il giornalista ed opinionista Paolo Bargiggia.

Bargiggia si scaglia contro DAZN, in particolare ad irritare il giornalista è stato il commento tecnico di Napoli-Fiorentina. Nel mirino di Barrgiggia è finito l’ex Atalanta Simone Tiriboccchi: “Pessimo il commento tecnico della partita dello Stadio Maradona. Tiribocchi peggio di una radio rotta: non sta zitto un attimo e fa il professorino di Coverciano! Quanto è vero che va disdetto l’abbonamento a DAZN”.

Bargiggia non è l’unico che si è scagliato contro DAZN. La tv in streaming ha acquistato i diritti della trasmissione di tutte le partite delle Serie A per il triennio 2021-2024. L’emittente ha battuto nella scorsa estate l’agguerrita concorrenza di SKY Sport che in questa stagione sta trasmettendo solo tre gare in co-esclusiva proprio con DAZN.

I tifosi azzurri sui social hanno criticato i commentatori di DAZN rei, a loro avviso, di essere troppo filo-Fiorentina:

“Solito commento contro il Napoli a DAZN”.

“DAZN peggio di Sky”.

“Come al solito a DAZN esaltano gli avversari del Napoli”.

“Poi dici che uno pensa al Pezzotto, ma come si fa a consentire una telecronaca contro la squadra di casa?”

“Tiribocchi non dimentical’Atalanta e tifa contro il Napoli”. Questo alcuni commenti che si possono leggere sul WEB contro la telecronaca DANZ di Napoli-Fiorentina.