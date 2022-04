Callejon, cuore napoletano. Bellissimo gesto dopo la sconfitta del Napoli

Josè Callejon è stato protagonista di un bellissimo gesto al Maradona dopo il fischio finale Napoli-Fiorentina..

Callejon ha scritto sette anni di storia bellissima a Napoli, con Insigne e Mertens formavano i “tre tenori”, una versione moderna della Ma.Gi.Ca.

In quel Napoli che Rafa Benitez cominciò a plasmare, che Maurizio Sarri elevò a letteratura, c’era l’architettura del football abbagliante, sarebbe divenuto la Grande Bellezza, perché andando da Insigne a Callejon, e «chiudendo» su Mertens, rimaneva la sintesi perfetta di movimenti, di traiettorie, d’intuizioni e d’eleganza.

La fiorentina ha battuto il Napoli e ha infranto i sogni di gloria degli azzurri, gli stessi sogni che ha accarezzato anche Callejon in maglia azzurra. L’esterno a fine partita è stato protagonista di un gesto bellissimo.

Josè Maria Callejon al fischio finale di Napoli-Fiorentina, è andato a salutare e consolare molti dei suoi ex compagni di squadra.

Abbracci e saluti, lo spagnolo ha poi invitato i propri ex compagni di spogliatoio a non mollare per quanto riguarda la corsa allo Scudetto. Callejon si conferma ancora una volta un napoletano vero, come si vede nell’immagine sottostante.

Callejon e il Napoli per un’ora e mezzo si sono ritrovati, ridacchiando del proprio vissuto, di quegli scherzetti che suscitavano l’ammirazione altrui e stordivano una città che stavolta li ha nostalgicamente ammirati ancora, lasciandoli sfilare nell’hard disk di quell’epoca: da Insigne a Callejon e ancora a Mertens. È musica e pareva calcio.