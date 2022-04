Napoli-Fiorentina, Mariani ci ha messo lo zampino: Lasciate ogni speranza voi che partecipate.

Napoli-Fiorentina Mariani, non vede un fallo in area in occasione del primo gol viola. Gli azzurri ancora vittima di errori arbitrali.

Lasciate ogni speranza voi che partecipate. Non è il nono verso del Canto III che fa riferimento all’iscrizione situata sulla porta dell’Inferno (“Lasciate ogni speranza voi ch’entrate”), è semplicemente la frase non scritta riservata alle squadre che dovrebbero contendere scudetti e trofei alle squadre di Milano e Torino. Non si riesce a comprendere per quale motivo il Napoli debba per forza vincere sempre (nel 2017 – 2018 nemmeno bastò) quando all’Inter basta non tirare mai in porta per raccogliere 3 punti a Torino contro la Juventus.

La sconfitta con la Fiorentina ci sta tutta ma non quadra che l’Inter raccolga 4 punti a Torino soprattutto grazie ad errori e sviste arbitrali d’ogni sorta. Se togliamo i 4 punti conquistati, diciamo, dall’Inter a Torino è sempre il Napoli avanti in classifica generale nonostante la sconfitta casalinga. Non si comprende per quale motivo non capiti mai il contrario. Nemmeno quadra che i vari arbitri quali Mazzoleni e Irrati non siano mai severamente puniti, ma sistematicamente promossi. Orsato e Valeri super impiegati dopo Napoli – Milan, Guida premiato dopo Torino – Inter e Irrati e Mazzoleni super premiati dopo Juventus – Inter sono solo una parte del malessere che sta avvelenando la stagione agonistica. Provate ad indovinare quale squadra ci ha rimesso.

Il buon Ziliani, sosteneva che: “ Il campionato italico è farlocco”. Il Napoli avrebbe già da tempo chiuso il discorso scudetto. Se c’era l’Inter il primo gol viola sarebbe stato annullato per fallo di Cabral su Koulibaly. Mariani ci ha messo ancora lo zampino, come accadde contro l’Atalanta al Maradona.

Appare evidente che in questa serie A, non vincerà mai nessuno oltre l’asse Milano – Torino. I giornali sono palesemente di parte, ricordate la polemica con la Gazzetta? Non si può fare nulla, purtroppo, anzi di contro ci dobbiamo anche sorbire le dichiarazioni di Tacconi e di Chirico. Con l’Inter la stanno facendo davvero grossa quest’anno: a detta di molti sembra la nuova Juventus.