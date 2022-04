Moviola Napoli-Fiorentina: che errore Osimhen, che si fa pescare in fuorigioco

La moviola di Napoli-Fiorentina con un contatto sospetto tra Cabral e Koulibaly sul primo gol della Fiorentina, l’attaccante ha il braccio largo. Il Napoli ha protestato perché il braccio dell’attaccante brasiliano sembra spingere il difensore azzurro in area di rigore.

Ecco quanto scrive Edmondo Pinna per Corriere dello Sport sull’episodio: “Protesta un po’ il Napoli per un presunto fallo nell’azione del gol della Fiorentina, quello dello 0-1: a centro area, sul cross, ci sono Cabral e Koulibaly, che va a terra, i due saltano, l’attaccante viola ha il braccio destro largo ma in posizione dinamica, ci sta considerarlo non punibile (soprattutto per il metro adottato da Mariani)”.

Regolare “la rete di Mertens: Osimhen (che gli fornirà l’assist) è in gioco sul passaggio din Insigne, sul tiro Lozano non è in offside (C’è Igor), né (in caso di assenza di Igor) sulla linea di visione”.

Napoli-Fiorentina: perché è stato annullato il gol ad Osimhen

Il Napoli avrebbe avuto la possibilità di segnare con Osimhen, tutti avevano creduto in fuorigioco di Zielinski che poi fornisce l’assist al nigeriano. Questo passaggio è ben spiegato nella moviola di Napoli-Fiorentina: “Annullata una rete a Osimhen: corretta la scelta sul passaggio di Fabian Ruiz per Zielinski, quest’ultimo è tenuto in gioco da Igor, poi però l’attaccante azzurro è oltre tutti i difendenti viola e oltre la linea del pallone, dunque in fuorigioco. Offside anche per Lozano: sul passaggio di Zielinski, è oltre Biraghi“.

Il Napoli ha protestato per un fallo su Mario Rui nell’azione che porta al 1-2 della Fiorentina, ma il portoghese a “sbagliare il tempo dell’intervento su Nico Gonzalez, il contatto tra i due è di gioco“. Niente rigore invece per il contatto Cabral-Rrahamani.