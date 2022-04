Napoli: obiettivo Champions League in freezer, la classifica

La strada per lo scudetto del Napoli si è complicato con la sconfitta alla Fiorentina, ma l’obiettivo Champions League è sempre vicino. Gli azzurri, dopo quel pareggio di Verona al Maradona con Gattuso allenatore, avevano ancora l’amaro in bocca, di una qualificazione sfumata all’ultimo minuto. Ora il ritorno in Champions League dopo due anni di assenza sembra più vicino, nonostante la sconfitta sembra più vicino come scrive Corriere dello Sport: “Il Napoli ha già la qualificazione Champions League nel freezer, l’ha afferrata in anticipo, attraverso una stagione che vivrà in qualche rimpianto e però adesso nella certezza d’essere stata simbolo di un processo evolutivo che va sfruttato attraverso le idee, gli investimenti mirati, l’inevitabile rielaborazione d’un progetto che ha basi ampie“.

L’obiettivo Champions resta da conquistare sia chiaro, perché a sei giornate dalla fine la classifica dice: Milan 68 punti, Napoli e Inter 66, Juventus 62, Roma 57, Lazio 55. Il tracollo dell’Atalanta che perde anche con il Sassuolo può essere decisivo. Ma a sei giornate dalla fine ci sono ancora 18 punti da conquistare ed il Napoli ne ha 9 di vantaggio sulla Roma che però nel lunedì di Pasquetta gioca al Maradona. Quello stadio che oramai sembra diventato un tabù per gli uomini di Spalletti. La sconfitta con la Fiorentina è stata la quinta in campionato a Fuorigrotta, l’ottava stagionale.

Vincere con la Roma significa veramente ibernare la qualificazione alla Champions League. Ma significa anche continuare a credere nello scudetto, perché il pareggio del Milan con il Torino, fa capire che di chance ce ne sono ancora.