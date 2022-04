Napoli hai il dovere di crederci: non è finita. Una cosa ha stupito al Maradona

La corsa scudetto in Serie A è sempre più in certa, Milan, Napoli e Inter si giocano il titolo, la Juve torna a sperare. Classifica di Seri A recita: Milan 68, Inter e Napoli 66, Juventus 62. Con sei partite ancora da giocare (l’Inter ne ha 7 ndr) la matematica non esclude nessuno. È per questo motivo che il Napoli deve ancora sperare nello scudetto, perché Il Milan visto con il Bologna e con l’Inter è estremamente traballante, non ha perso per una questione di casualità. I rossoneri sembrano stanchissimi e privi di idee, mentre chi sembra stare meglio dal punto di vista fisico e mentale è l’Inter.

Quel rigore non concesso per fallo netto di Belotti su Ranocchia, rischia di pesare come un macigno nella corsa scudetto.

Scudetto ancora possibile: il Napoli c’è

Ovviamente con sei giornate dalla fine tutto diventa più complicato, il Napoli non dovrà sbagliare nulla. Dovrà sfruttare tutte le occasioni che avrà sul campo. Magari non rifiutare tiri clamorosi come quello di Fabian Ruiz, magari non sbagliare passaggi clamorosi come quello di Lozano.

Ma Corriere dello Sport segnale anche qualcosa di importante accaduto allo stadio Maradona, nel malessere generale di una sconfitta pesante con la Fiorentina. “È però il clima che ha stupito, la matura partecipazione, l’invocazione, l’applauso, la cruda consapevolezza che nello sport c’è chi vince e c’è chi perde, che il destino a volta possa prendere tangenziali o che un’avversaria, stavolta la Fiorentina, sappia essere migliore, più brava, più spavalda e più padrone di una partita“.

Insomma la strada per lo scudetto del Napoli è complicatissima, difficile, ma non impossibile. Non resta che provarci come ha detto Koulibaly a Dazn, magari evitando di commettere di nuovo e continuamente gli stessi errori.