Santini: “Clamorosa notizia di mercato, Napoli coinvolto. Vi spiego”

Calciomercato Napoli con Fabio Santini che tira in ballo Lewandowski, Barcellona e Bayern Monaco con Lewandowski. Un intreccio di mercato che Santini su 7 Gold spiega in questo modo: “C’è una clamorosa notizia di calciomercato di oggi. Praticamente Robert Lewandowski ha già comunicato ad Oliver Khan ed al Bayern Monaco di voler giocare nel Barcellona nella prossima stagione, l’accordo è già stato raggiunto. L’intenzione è quella di portare a termine l’operazione, il giocatore ha già preso la sua decisione“.

Lewandowski al Barcellona, Osimhen al Bayern Monaco?

Durante la trasmissione, Santini fa il punto sulle notizie di calciomercato di oggi e continua: “A questo punto si pensa, ma cosa c’entra Lewandowski al Barcellona con il Napoli? Il Bayern Monaco perdendo il suo bomber punterà diretto su un calciatore del Napoli che sta facendo molto bene con Luciano Spalletti“. Il nome non è stato fatto, ma è chiaro che il riferimento è a Victor Osimhen, giocatore nigeriano che ha già segnato 16 gol in stagione, nonostante ha saltato molte partite per infortuni e Covid. Si parla da tempo di un possibile addio di Osimhen, ma sempre Premier League. Il giocatore nigeriano ha già giocato in Bundesliga con il Wolfsburg, ma anche in quel caso fu molto sfortunato a causa degli infortuni.