Napoli cambio radicale in porta, Ospina destino già scritto, quanti dubbi su Meret

Il futuro di David Ospina ed Alex Meret al Napoli ha un destino diverso. Il portiere colombiano è pronto a lasciare la magli azzurra a fine stagione. Secondo Repubblica Ospina andrà via alla scadenza naturale del contratto, ma resterà titolare fino alla fine del campionato. Il colombiano offre ampie garanzie in porta, per questo Spalletti in un momento così delicato non vuole assolutamente fare esperimenti. Ospina è il portiere titolare del Napoli, ma ha già la valigia pronta. Il portiere ex Arsenal non fa mancare impegno e convinzione e questo è quello che conta. Per Ospina si parla di Real Madrid, ma ci sono altri club che lo seguono.

Meret: il Napoli lo cede?

“Alex Meret ha recuperato, ma la gerarchia in porta non cambia: il titolare fino a giugno sarà David Ospina. Il futuro di Meret, invece, non è ancora scritto: in ballo c’è un rinnovo dell’attuale impegno in scadenza nel 2023 e le parti dovrebbero incontrarsi presto, ma nulla è scontato. Il 25enne friulano ha perso il posto dopo due partite pure con Spalletti, che poi gli ha preferito il colombiano in campionato” scrive Repubblica.

Ovviamente per Meret vedere Ospina titolare anche quando già è decisa la sua partenza a fine stagione non deve essere il massimo. Il portiere italiano non è mai riuscito a trovare continuità al Napoli. Sia Ancelotti, come Gattuso e Spalletti gli hanno preferito sempre Ospina, soprattutto nei momenti delicati. A questo punto il Napoli potrebbe trovarsi con la possibilità di perdere entrambi i portieri a fine stagione.

Giuntoli si sta muovendo molto sul mercato, ha chiuso già due operazioni, ma è necessario sistemare anche la questione portieri.