Napoli-Fiorentina: le probabili formazioni, scelto il sostituto di Anguissa

Il Napoli scende in campo con la Fiorentina con due assenze importanti: Anguissa e Di Lorenzo non giocheranno la sfida di domenica 10 aprile al Maradona. Ma Spalletti può sorridere per il recupero di Osimhen, dall’infortunio subito in settimana. Solo preoccupazione per il nigeriano.

Nella formazione del Napoli che sfida la Fiorentina c’è qualche ballottaggio ancora da risolvere. Il primo è quello a centrocampo con Demme che insidia Fabian Ruiz per un posto da titolare, ma il sostituto di Anguissa sarà Fabian con ogni probabilità.

Zielinski ed Elmas si giocano un altro dei posti a centrocampo ed in questo caso le possibilità sembrano al 50%. Mentre Politano è in vantaggio su Lozano per giocare da titolare, secondo Gazzetta dello Sport.

Probabile formazione Napoli (4-3-3): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinsik; Politano, Osimhen, Insigne.

Fiorentina: fuori Bonaventura e Torreira

Vincenzo Italiano non potrà contare su Torreira, il faro del suo centrocampo, ma anche Bonavenutura non giocherà, fuori per infortunio. Per questo la Fiorentina metterà muscoli a centrocampo, con Duncan e Amrabat titolari. L’olandese potrebbe avere qualche motivazione in più, anche perché ha recentemente è venuto fuori il motivo per cui ha rifiutato Napoli. Nella Fiorentina non ci sarà nemmeno Piatek che al massimo partirà dalla panchina, il favorito per giocare in attacco dal primo minuto è Cabral.

Probabile formazione Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral, Sottil.