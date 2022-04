Demme: “Poco spazio, ma se Spalletti chiama io ci sono”

Diego Demme è pronto a scendere in campo da titolare con la Fiorentina, Anguissa è squalificato e Spalletti lo sta valutando. In questa stagione il centrocampista tedesco di origini italiane ha trovato poco spazio, sia a causa di qualche infortunio, sia per le scelte tecniche dell’allenatore del Napoli. Ma quando è stato chiamato in causa Demme non si è mai tirato indietro. Anzi ha sempre dato tutto quello che aveva sul terreno di gioco. Demme alla Bild ribadisce la sua voglia di giocare: “Se Spalletti chiama io sono pronto“.

Il centrocampista ha detto di “sentire Lipsia” ancora come casa sua ma “ora sono a Napoli e sto bene. In Germania ho anche portato un forno per le pizze“. Poi ha aggiunto: “Qui a Napoli, invece un forno non mi servirebbe nemmeno perché non potrò mai farla più buona che in pizzeria. Le cose a noi vanno bene in campo e siamo in corsa per il campionato. Non ho avuto tanto spazio ultimamente, ma sto lavorando duro: mister Luciano Spalletti sa che sarò sempre pronto se avesse bisogno di me“.