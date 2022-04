Da Torino attaccano: rigore Zakaria, stile Juve: cosa avrebbe fatto De Laurentiis?

Il rigore negato a Zakaria durante la sfida tra Juventus e Inter fa ancora discutere, il popolo bianconero è ancora perplesso per quanto accaduto. L’errore di Irrati e del Var è evidente, anche perché Zakaria ha nettamente i piedi in area di rigore e non so capisce il motivo per cui non sia stato chiamato il calcio di rigore. Ma i bianconeri lamentano anche la mancata espulsione di Lautaro Martinez, mentre durante il match Allegri si era sfilato la giacca inveendo contro il quarto uomo per il rigore fatto ribattere all’Inter.

Insomma in casa Juventus si lamentano, ma provano a mantenere la calma anche se non ci riescono. Vorrebbero lamentarsi con stile, ma sempre lamentele si parla. Così il bianconero.com Tita in ballo la mancata espulsione di Pjanic e anche le accuse dell’ex procuratore Pecoraro per evidenziare il presunto stile Juve. Poi scrive: “Ci piacerebbe che per almeno un paio d’anni ricordassero il rigore negato a Zakaria e la mancata espulsione di Lautaro.

La Juve no. Non l’ha fatto e non lo farà: i torti che ha patito passano sempre in cavalleria. Anche Allegri non inveisce, né si lamenta. Staffelli che gli ha consegnato il Tapiro d’oro, pensando di farlo imbufalire, gli ha chiesto: “E Irrati?”

“Bravissimo” – ha risposto l’allenatore labronico – “Ha arbitrato magnificamente!”. Ve li immaginate, al suo posto, Mourinho, Inzaghi (Simone), De Laurentiis e compagnia bella?”

In qualche modo il mondo che gravita intorno alla Juve prova a passare per vittima sacrificale, ma tutto si può dire fuorché i bianconeri siano vittima di qualcosa.