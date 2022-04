Amrabat, no al Napoli a distanza di anni spunta il retroscena sul rifiuto alla maglia azzurra

Sofyan Amrabat è stato uno degli obiettivi di mercato del Napoli. A distanza di anni spunta il retroscena sul no.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport svela a distanza di tempo il retroscena sul mancato arrivo al Napoli dell’ex giocatore del Verona. La decisione di Amrabat spiazzò De Laurentiis e anche i tifosi del Napoli che davano per certo il suo arrivo all’ombra del Vesuvio.

Ecco quanto si legge sul quotidiano sportivo: “Sembrano avanti gli azzurri di De Laurentiis, anzi sono avanti, invece Amrabat dice no al Napoli e sì alla Fiorentina sull’affondo di Rocco Commisso. Avuta la conferma che il diretto interessato ha espresso la preferenza per Firenze, l’imprenditore italo-americano dà l’ordine: chiudere l’affare. Detto, fatto: venti milioni (19,5 per la precisione) vanno al Verona, che comunque se lo tiene in prestito per finire insieme quella stagione”.