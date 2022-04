Carnevale: “Il Napoli prende un calciatore fortissimo, di valore assoluto”

Il Napoli è sempre più vicino all’acquisto di Kvaratskhelia, l’attaccante della Dinamo Batumi pronto a trasferirsi in azzurro a fine stagione. Il costo del cartellino è di circa 10 milioni di euro, sicuramente un ottimo prezzo visto che le qualità del giocatore sono alte. Da molti addetti ai lavori Kvaratskhelia viene definito come un giocatore molto forte, tanto che veniva seguito anche da top club di Premier League. Giuntoli è stato bravo a chiudere l’affare per tempo, con Kvaratskhelia è considerato già un giocatore del Napoli.

Andrea Carnevale, osservatore dell’Udinese, sempre a caccia di giovani talenti, svela un retroscena su Kvaratskhelia. “Lo abbiamo seguito con molto interesse qualche anno fa, credo avesse 16 o 17 anni. Era un talento e si vedeva anche da lontano» le parole a Canale 8 di Andrea Carnevale, ex attaccante degli azzurri e oggi capo scouting dell’Udinese che aveva messo nel mirino il calciatore prima della pandemia «Poi ebbe un infortunio serio, che l’ha tenuto fermo per un po’ e non abbiamo affondato il colpo. Non so se arriverà al Napoli ma sono certo che sia un calciatore di assoluto livello anche per gli azzurri” ha detto Carnevale. Una conferma importante, dato che il club friulano prova sempre a prendere giocatori giovani dalle grandissime potenzialità.