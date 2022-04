Napoli, Kvaratskhelia è fatta: Giuntoli prepara un altro colpo

Il Napoli ha praticamente preso Khvicha Kvaratskhelia. Cristiano Giuntoli lavora anche ad un secondo colpo di mercato da regalare a Spalletti.

Khvicha Kvaratskhelia può considerarsi un giocatore del Napoli, l’annuncio ufficiale arriverà a giugno, ma la trattativa è chiusa. In questi giorni sono arrivate numerose conferme sull’arrivo del talento georgiano in maglia azzurra. A quanto pare la Roma di Mourinho ha fatto di tutto per inserirsi nella trattativa per il giocatore, ma l’attaccante ha voluto vestire la maglia azzurra, anche perché Giuntoli ha bruciato tutti sul tempo. Kvaratskhelia viene considerato il sostituto di Insigne, anche se il modo di giocare con il georgiano in campo, cambierà visto che i due giocatori sono molto diversi. In ogni caso l’attaccante 21enne della Dinamo Batumi è considerato un talento puro.

Giuntoli non si ferma a Kvaratskhelia , il ds del napoli ha messo nel mirino Hamed Junior Traorè. Classe 2000, è già alla sua quinta stagione in Serie A. Dopo essere passato per l’Empoli ora è il momento di venire fuori con la maglia del Sassuolo. L’ivoriano nasce centrocampista ma con la partenza di Boga è diventato il suo naturale sostituto e partendo da sinistra ha mostrato giocate di altissimo livello, che gli sono valse l’interesse di tanti club. Su di lui gli occhi della Premier League e soprattutto del Napoli, lo ha confermato anche il ds del Sassuolo, Andrea Carnevali.

NAPOLI SU TRAORE’

Secondo quanto riporta calciomercato.com, Il prezzo del cartellino di Traorè si aggira sui 30 milioni di euro, non proprio la cifra ideale nei progetti di De Laurentiis. Al di sotto di questa cifra sembra molto difficile possa scendere il Sassuolo, considerando anche il fatto che appena un anno fa gli emiliani versavano circa 15 milioni nelle casse dell’Empoli per lo stesso ivoriano e, in caso di partenza, servirà farne una plusvalenza.

Però il presidente del Napoli un pensierino potrebbe iniziare a farlo vista la situazione attuale, con gli introiti Champions che con ogni probabilità arriveranno e oggi si può sognare anche qualcosa in più in campionato. Di sondaggi da parte del Napoli ce ne sono stati, Traorè è stato osservato da vicino più di una volta. Oltre all’interesse dall’Inghilterra, in Italia potrebbe nascere la concorrenza della Juve, che non perde di vista il giocatore.

Ma, come già sottolineato circa un mese fa proprio da Carnevali, non esiste alcun diritto di prelazione su Traorè per i bianconeri, il giocatore è completamente del Sassuolo dall’estate scorsa. Il ds Giuntoli intanto ne fiuta la possibilità, prepara la prossima mossa e inizia a ragionare concretamente con la società sull’idea di affondare il colpo per portare Traorè ai piedi del Vesuvio.