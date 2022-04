Osimhen spicca il volo: lavoro in gruppo ci sarà in Napoli-Fiorentina

Victor Osimhen lavora in gruppo e potrà giocare Napoli-Fiorentina, l’infortunio è stato smaltito e Luciano Spalletti lo potrà convocare. Un’ottima notizia quella che viene fuori dal report ufficiale della SSCN in cui Osimhen ha svolto l’intera seduta di allenamento con la squadra. Gli esami svolti ieri dal nigeriano hanno escluso lesioni, ma era fondamentale testare il fisico, per capire se il risentimento muscolare aveva lasciato qualche strascico.

Ecco cosa scrive la società attraverso il portale ufficiale sull’allenamento di oggi: “Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina in programma allo Stadio Maradona domenica 10 aprile allo ore 15.

Il gruppo dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto esercitazione tattica, partita a campo ridotto ed esercitazione su palle inattive. Ounas e Petagna hanno svolto allenamento personalizzato in palestra in campo e terapie. Malcuit personalizzato in palestra e campo, Di Lorenzo piscina e palestra. Osimhen ha svolto l’intera seduta in gruppo“.

Napoli-Fiorentina: Osimhen titolare

Ma Osimhen aveva già avvisato tutti via social: “Domenica ci sarò“. L’aveva annunciato già qualche ora dopo aver abbandonato la seduta di allenamento a scopo precauzionale. Fortunatamente il nigeriano si è fermato in tempo e non ha subito ulteriori danni. Il giocatore potrà essere regolarmente convocato da Luciano Spalletti. La presenza di Osimhen in Napoli-Fiorentina è fondamentale, l’attaccante risulta decisivo ed è carico dopo aver saltato Atalanta-Napoli per squalifica.

Spalletti si troverà un giocatore più che voglioso di scendere in campo, per rimpinguare anche le statistiche gol che fanno di Osimhen un calciatore decisivo. Molto probabile che per la sfida con la Fiorentina ci sarà la conferma anche di Zanoli, esterno destro di difesa che sostituisce Di Lorenzo. Il giovane calciatore azzurro è stato uno dei migliori nella sfida con l’Atalanta.