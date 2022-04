Osimhen-Mertens, siparietto a Castel Volturno: “Come stai?” la risposta del nigeriano

L’infortunio di Victor Osimhen aveva fatto preoccupare tutti a Castel Volturno, il giocatore però ha recuperato in vista della sfida Napoli-Fiorentina. Ma come sta Osimhen? Il giocatore si è sottoposto ad esami strumentali che ha escluso lesioni ed oggi si è regolarmente allenato con il Napoli.

Nei giorni scorsi però c’era stata preoccupazione, anche tra i compagni, anche perché il valore di Osimhen è unanimemente riconosciuto da tutti. Il Mattino racconta un retroscena: “«Come stai?», gli ha urlato Mertens quando lo ha incrociato nel corridoio nel centro tecnico. «Tutto ok», ha risposto lui col pollicione all’insù. Il segnale di una squadra unita, che non intende lasciare nulla al caso. È Ciro che per primo si rincuora per le condizioni del nigeriano.

Nessuna lesione al muscolo della coscia sinistra. Nulla di grave, ma la spia dell’allarme non si spegne ancora, il medico non accende il semaforo verde: perché il dolorino non è andato via del tutto e quindi i muscoli della stella nigeriana devono essere protetti in queste ore come si fa con le cose preziose“.

La preoccupazione di Mertens per Osimhen, qualora ce ne fosse bisogno, smentisce ancora una volta Gazzetta dello Sport che aveva parlato di spogliatoio spaccato. Come dimostrano ogni giorno gli uomini di Spalletti, lo spogliatoio azzurro è unito e lotta per lo stesso obiettivo.