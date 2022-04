Juan Jesus che stoccata a Gazzetta, risposta da applausi

Juan Jesus smentisce Gazzetta dello Sport, il quotidiano aveva parlato di spogliatoio spaccato contro Victor Osimhen. Nei giorni scorsi c’è stata molta polemica per un articolo di Gazzetta in cui si scriveva di uno spogliatoio del Napoli contro Osimhen. Secondo il giornale i giocatori erano molto arrabbiati col nigeriano che non era rientrato in tempo dopo la gara con la Nigeria.

Ma come ricostruito dal Napoli il giocatore aveva un regolare permesso, anche perché non avrebbe potuto giocare con l’Atalanta perché squalificato. La prima bacchettata a Gazzetta è arrivata da Spalletti.

Ma dopo la vittoria con l’Atalanta sono arrivate anche le parole di Juan Jesus che sembrano indirizzate proprio al giornale in rosa. Il difensore del Napoli sui social ha scritto: “Caso Napoli. Vince una partita difficile anche se molti non se lo aspettavano. E adesso quali altri ‘casi’ possiamo inventarci?!“. Insomma quella di Juan Jesus sembra proprio una smentita ufficiale da parte dello spogliatoio al direttore del quotidiano sportivo.